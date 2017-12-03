Волонтер: вместо гимна России на Олимпиаде будет звучать минута тишины – дабы почтить память сотен тысяч убитых РФ людей

Впервые в истории России не будет на Олимпиаде. Тех спортсменов, которых не дисквалифицировали и все-таки пустят только под чужим или нейтральным флагом, можно не брать в счет. Эти ребята будут не честь России представлять и отстаивать, а просто демонстрировать свое мастерство без принадлежности к «встающей с колен». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский военный волонтер и блогер Мирослав Гай.
По его словам, никакого гимна РФ больше на Олимпийских играх в Пхенчхане мы не услышим. «Это приятная новость, теперь можно будет нормально посмотреть спортивные соревнования. Я уже вижу, как будут объявлять – Вася Пупкин – Казахстан или Марфа Пупкин – просто спортсмен, без роду и племени», – написал блогер.
Он отмечает, что на выход российских спортсменов вместо гимна будет звучать минута тишины – дабы почтить память сотен тысяч убитых РФ людей. Ну и, так как, больше никакого допинга, то и призовых мест больше не будет, потому как в РФ настоящего спорта нет – есть только наркотики.