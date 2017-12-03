Блогер: фэйковые патриоты фэйково блокируют фэйковых журналистов и фейковый патриот Саакашвили спешит на помощь

Фэйковые патриоты фэйково блокируют фэйковых журналистов – это просто замечательная новость, которую мог спрогнозировать даже школьник, если хоть иногда смотреть телеканал NewsOne и понимать, какая связь между сегодняшним митингом Саакашвили и пропагандисткой деятельностью NewsOne. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.
«Говорящие головы Рабиновича и группа поддержки заявляют, что это преследования за трансляцию марша Саакашвили. Они утверждают, что власть хочет закрыть рот независимому телеканалу NewsOne», – написал Марченко. Он добавляет, что пикантность ситуации в том, что заблокированный телеканал продолжает свое вещание, как ни в чем не бывало. Естественно, фэйковая блокировка никак не повлияла на трансляцию импичмент-шоу, зато взоры российских телеканалов «Раша Тудей», «РТР», телеканала «Звезда» и других борцов за свободу слова прикованы к Украине.
«Больше треша! Даю подсказку: если бы орлы Корчинского были в костюмах Панд, в Китае можно было собрать миллиард просмотров», – резюмировал блогер. Самое интересное, что сам Саакашвили, как и должно было происходить по сценарию, уже заявил, что спешить на помощь телеканалу, владельцев которого он не очень любит, но помочь готов.