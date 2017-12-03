Блогер: в конце цепочки сегодняшнего «михинга» обязательно найдем Путина или беглых регионалов, что, по сути, одно и то же

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Как сообщал replyua.net, в Киеве на Европейской площади акция «Марш за народный импичмент», организованная партией «Движение новых сил» Михеила Саакашвили, завершилась митингом. По словам общественного активиста, блогера Карла Волоха, людей на протестном митинге сегодня было значительно больше, чем в предыдущие разы – порядка двух тысяч человек. Большей частью – приезжие, организованно автобусами свезенные из регионов.Блогер отметил, что из «киевлян», в основном, ребята из палаточного лагеря на Грушевского. «Похоже, Мише крепко подкинули денег. Если хорошо проследить источник, в конце цепочки обязательно найдем Путина или беглых регионалов, что, по сути, одно и то же. В завершении митинга выступил сам Саакашвили. Что вам сказать? Если он не психопат, то я балерина», – написал Карл Волох.По его словам, революции в последнее время происходят очень организованно и дисциплинированно – никакой спонтанности. Явно ощущается эффект почасовой оплаты - как у бабушек Рабиновича и Тимошенко. «Лайфхак для Николозовича: дешевле набирать пенсионеров в Киеве, чем возить народ со всей страны или киевляне по воскресеньям за обычный тариф «революционировать» отказываются?», – резюмировал Карл Волох.