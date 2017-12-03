Бирюков: они ошиблись, не сегодня, а завтра на Майдан выйдут миллионы

Основная ошибка «революционеров» в переоценке их поддержки. Они искренне и неистово верят в том, что десятки тысяч, сотни тысяч, да что там, миллионы выйдут против власти, потому что так сказал Саакашвили и другие люди, которые знают, как за 70 дней из Украины сделать Францию или Швейцарию. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский военный волонтер и блогер Юрий Бирюков.
По его словам, миллионы конечно поддерживают – миллионы долларов из соседней мерзкой «мышебратской клоаки» и миллионы долларов, и десятки тысяч комментариев, и макеты полиграфии – все за импичмент, все на благо импичмента. «Шарик сдувается с медленным и тоскливым звуком, на Майдан выходит пару тысяч человек. Я даже не буду сейчас теоретизировать на тему количества реальных сторонников и проплаченных «активистов». Какая разница?», – написал Бирюков.
Он отмечает, что, если взять первооригинал российских листовок Саакашвили «Папа, где ты был, когда они разворовывали нашу Родину», то изначально на них была написана дата 04.12.2011. «Там дата - 4.12! Год другой, но то опечатка! Завтра! Завтра выйдут миллионы!» – резюмировал блогер.