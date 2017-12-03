Блогер: люди на Европейской площади – это действительно импичмент, но только не Порошенко, а «оппозиции»

После того, как в 2014 году за Петра Порошенко проголосовало почти 55% активных граждан Украины многое поменялось. Тот, кто был против того, чтобы он стал президентом укрепился в своей вере, к нему прибавились и те, кто разочаровался в президенте Порошенко, потому что реформы не такие, как кто-то там себе представлял, потому что Путин не отстал сразу, как кто-то там себе воображал. Это миллионы людей в Украине, может и десятки миллионов, сотни тысяч в Киеве. Значительная часть из них хотела бы импичмента Порошенко. Поэтому не было бы ничего удивительного в том, чтобы увидеть сегодня на улицах Киева и 500 тыс. человек. Потому такое количество противников Порошенко точно живет в 3 млн. Киеве, не говоря уже за пригороды. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, поэтому цифра озвучена Саакашвили в 100 тыс. человек не такая уж и заоблачная, учитывая реальное положение дел, но заоблачный отрыв от реальности так называемых «оппозиционных сил», а на самом деле марионеток Кремля. Блогер подчеркивает, что можно хоть 500 раз придумывать, что их там 20 тысяч, но, когда они стали под камеры на Европейской площади и можно было увидеть реальное количество, а не манипуляции ракурсом, то оказалось, что из миллионов сторонников идеи импичмента, на Европейской площади стояла тысяча титушек, привезенных из регионов за деньги.
Блогер отмечает, самое смешное, что сами организаторы рассчитывали и собирали 3500 человек, потратив на это более миллиона гривен, потратив черным налом, на титушек, а в конечном итоге им удалось за свои деньги, при острой необходимости собрать 1/3 от запланированного. Просто феноменальная эффективность использования денег. Даже при Януковиче бюджетные средства более эффективно использовались. Поэтому то, что мы сегодня видели – это же импичмент, красная карточка, но совсем не Порошенко, а этой так называемой «оппозиции», этим лживым преступникам и реальным коррупционерам.