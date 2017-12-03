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Тыщук: олигархи уже оформили свои заказы – стратегия продажи госсобственности не поменялась за 26 лет

Тыщук: олигархи уже оформили свои заказы – стратегия продажи госсобственности не поменялась за 26 лет
Как передает replyua.net, на днях информационный ресурс «Наші гроші» опубликовал перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2017-2020 годах. По словам украинского общественного активиста Юрия Тыщука, стратегия действия Кабмина не поменялась за все 26 лет независимости Украины. По заказу того или иного олигарха назначают «менеджера», который доводит предприятие до полубанкрутного состояния, незаконно выводя доходы через офшорные прокладки заказчика.

Блогер пишет, что затем начинается вопль о неэффективности государственного управления. При этом почему-то никто не спрашивает с «управленца» за его «работу», не спрашивают и за неслыханное личное обогащение за счет доведения до банкротства. Далее следует приватизация за бесценок и с инвестиционными «обязательствами», которых никто выполнять и не собирается и которые в лучшем случае являются «инвестированием» тут же украденных средств.

Юрий Тыцщук отмечает, что в случаях с российскими «инвесторами» - постепенная резка на металлолом с выводом производства в РФ. В других случаях – беспощадная эксплуатация с высасыванием доходов через оффшорные прокладки только уже на законных основаниях. Так уничтожали и воровали и, как видим, планируют и в дальнейшем уничтожать и воровать, лишая государство экономического потенциала.
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