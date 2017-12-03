Эксперт: «Боевики «ЛДНР» сами сдадут своих «сослуживцев»

Олег Жданов, военный эксперт, высказал мнение о том, что боевики «ЛДНР» сами сдадут своих «сослуживцев» сотрудникам правоохранительных органов, если оккупированные территории вернутся под контроль Киева, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Жизнь покажет, когда начнется этот процесс более массово, особенно в период передачи этих территорий под наш контроль, то поверьте, начнут сдавать друг друга. Это просто практика мировая. Этот пришел, сказал «я был хороший, простите меня», его раз и простили. Следующий пришел и говорит: «Куда вы его простили? Да он раз-два-три-четыре-пять», - отмечает Жданов. По словам эксперта, нужно взять во внимание то, что происходило в Югославии, когда были созданы международные комиссии из юристов, разбиравших похожие эпизоды.
Жданов добавил, что сейчас человека можно проверить на детекторе лжи или же поверить ему на слово. «Когда процесс пойдет более массовый, мы сможем зайти на те территории и получить более весомые доказательства причастности к преступлениям, тогда будут расставлены все точки», - добавил эксперт.