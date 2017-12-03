Блогер: вы думали, что все понарошку, а оказалось все всерьез

НАБУ со дня своего основания было обречено на конфликт с прокуратурой и СБУ просто потому что призвано бороться с коррупцией, а прокуратура и СБУ – это сосредоточение коррупции. При этом, конечно же, не стоит равнять под одну гребенку настоящих контрразведчиков, честно рискующих жизнями. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Фурса.
По его словам, все знают, что бизнесу в Украине мешает развиваться коррупция. Одновременно, все знают и повторяют, что главный враг бизнеса – это силовые структуры. В этом же все готовы сознаться, даже верхушка. Отсюда и закон «Стоп маски-шоу», отсюда и устойчивое требование МВФ о создании Службы Финансовых Расследований, которая должна отобрать у полиции, налоговой, СБУ право работать по экономическим преступлениям. И отобрать не просто потому что так хочется, а чтобы они перестали «доить» бизнес. Это знают все, даже вслух говорят, а на местах все видят, кто самые богатые люди района – конечно же прокурор и СБУшник, а значит у честного бюро по борьбе с коррупцией просто не было бы выбора. Оно не могло не вступить в конфликт с носителями коррупции. И, если бы этого конфликта не было, мы бы могли говорить, что все только для видимости, а сейчас мы видим, что все по-настоящему.
Блогер отмечает, что любое качественное изменение в украинском госсекторе тут же наталкивается на конфликт с СБУ и прокуратурой. «Пришел новый менеджмент на «Укргазвидобування», начал очищать тендерные процедуры – получай кучу уголовных дел. Ведь все эти прокладки, «доющие» госкомпании, они ведь не бесхозные. И зачастую уголовные дела возбуждают люди, которые очень сами склонны к возбуждению при слове «тендер», - резюмировал Фурса.