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Пример для украинских «звезд» - Роговцевой не нужны были допросы под камерами, чтобы выдавить из себя, чей Крым

Пример для украинских «звезд» - Роговцевой не нужны были допросы под камерами, чтобы выдавить из себя, чей Крым
Как передает replyua.net, президент Петр Порошенко вручил народной артистке Украины Аде Роговцевой государственную премию им. А. Довженко. Приятное событие состоялось во время юбилейного вечера неподражаемой актрисы. По словам украинского блогера Сергея Марченко, вряд ли найдется человек, который усомнится в выдающемся таланте и вкладе Роговцевой в украинское киноискусство.

Премия, лауреатом которой стала Ада Николаевна, присуждается одному лауреату один раз в год. Вручать премию к ней в театр приехал президент. Здесь важно, что не Роговцеву пригласили для этого в администрацию президента, а он сам приехал к ней на юбилей. «Так произошло потому, что для нее всегда все было однозначно. Не было никаких людей, которых тоже можно понять, не было зрителей, которым нужно ее искусство, а не политика. Она никогда не была человеком мира, вне стран и границ. Ада Николаевна осталась украинкой. Она увидела агрессию против родной страны, громко заявила об этом, пришла на помощь», – отметил блогер.

Марченко отметил, что Роговцевой не нужны были допросы под камерами, чтобы выдавить из себя, чей Крым. Она все сказала и сделала сама, без принуждения и мучительной оценки потерь на российском рынке.
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