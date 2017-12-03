Блогер: вы не поверите, но плюсов больше, чем минусов от противостояний между НАБУ с СБУ и прокуратурой

Как бы не возмущались украинцы от противостояний между НАБУ с СБУ и Генпрокуратурой, в этой перепалке есть одна простая и позитивная вещь – исчезает такое понятие, как «крыша». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет популярный украинский блогер Сергей Марченко.
По его словам, коррупционер уже не может «порешать» в СБУ или прокуратуре, чтобы его не трогали, потому что уже одна структура не может гарантировать «крышу», так как может вмешаться и накрыть коррупционера другая, которой интересно не так предотвратить коррупцию, как «накопать» что-то на конкурирующую правоохранительную структуру. Блогер отмечает, что где-то крыша еще работает. В каких-то регионах лучше, в каких-то хуже, но в целом, вместо счастливого спокойствия «у меня все схвачено», у коррупционеров сейчас тревожное состояние «брать или не брать?».
«Да, они еще ездят на Лексусах и живут в домах, «наколядованных» непосильным трудом, но их жизнь заметно изменилась. НАБУ, ГПУ и СБУ уже передали в суд огромное количество дел и, похоже, не собираются на этом останавливаться», – написал Марченко. По его словам, нынешняя склока только стимулирует работать лучше.