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Журналист рассказал, когда РФ решится на новую волну агрессии против Украины

Журналист рассказал, когда РФ решится на новую волну агрессии против Украины
Сергей Немырыч, известный журналист, высказал мнение о том, что новая волна российской агрессии в Украине может начаться или в марте следующего года, прямо перед президентскими выборами в РФ, или же сразу после выборов. Как информирует replyua.net, об этом журналист написал в своей статье для издания «Зеркало недели».

«Последние события в Луганске, где одна группа российских кураторов победила другую в битве за право собирать дань на/с оккупированных угодий, также, не исключено, будут использованы не только для грабежа, но и для поиска нового способа решения украинского вопроса. Нас же ждут сюрпризы или к российским выборам 2018 г., или в ближайший период после них», - считает Немырыч. По его словам, сейчас РФ инвестирует огромные суммы в военную промышленность, и в прошлом году российский оборонный бюджет превысил 70 миллиардов долларов.

Журналист добавил, что возле украинской границы Россия создала четыре мотострелковые дивизии, и угроза широкомасштабной агрессии РФ в Украине может возникнуть в том случае, если на президентских выборах в Украине, которые пройдут в 2019 году, победу одержит кандидат, который не будет устраивать Москву.
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