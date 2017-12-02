Политолог: то, что произошло с детективами НАБУ похоже на демонстративный демарш

Относительно очередного скандала с НАБУ уже можно сделать промежуточные выводы. Детективы не могли не знать, что провоцирование взятки подпадает под вполне конкретную статью Уголовного кодекса. Они не могли не понимать, что доказательства, полученные в не предусмотренный законом способ, не будут приняты судом, дело развалится изначально. Почему они все же решили действовать именно таким образом – эффектным, как в остросюжетном кино, и абсолютно, стопроцентно провальным, объяснить практически невозможно. Как сообщает replyua.net, об этом своем блоге пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, это не политика и не экономика, это собственно сфера правосудия, которая ставит очень жесткие требования ко всему: формулировка задач и их законное фиксирование, избрание методов, исполнителей, инструментов. Блогер отметил, что он бы не списывал ситуацию на вопиющий непрофессионализм. Это больше похоже на демонстративный демарш с основным месседжем «мы - герои плаща и кинжала, но коррумпированные чиновники не дают нам вершить справедливость». Какая-то детская вообще позиция. «Демонстрации – демонстрациями, однако в обществе постепенно распространяется мнение, что НАБУ все же оказалось провальным проектом. Что и на этот раз попытка была неудачной», – написал Голобуцкий.
Он отметил, что у него нет каких-то однозначных рецептов, что сейчас могло бы сделать НАБУ для исправления ситуации, к тому же структуры типа НАБУ – это метод наказания коррупционеров, но не борьбы с коррупцией. Коррупцию победит налоговое законодательство, коррупцию победит система Прозорро. Коррупция уменьшится и почти исчезнет, когда станет просто невыгодной, хотя бы менее выгодной, чем честное ведение дел и исполнения обязанностей.