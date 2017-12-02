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Блогер: Саакашвили прокололся не с картой без Крыма, а еще на 2-й день под Радой, когда начал просить сносить им трусы

Блогер: Саакашвили прокололся не с картой без Крыма, а еще на 2-й день под Радой, когда начал просить сносить им трусы
Украинцы удивляются просчету «команды» Саакашвили, которая вслед с листовками карты Украины без Крыма распространяет русского папу, который с 2011 года лежит на диване. На самом же деле для думающих людей Саакашвили и его «команда» с первых дней своих протестов прокололись, показав, что их главная задача имитация Майдана. Все началось с поджога шин, различных ультиматумов и возгласов «Киев вставай!» без никаких причин для этого. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.

Он напоминает, как уже на 2-й день после поселения протестующих возле Рады, они на правах «майдана» начали просить сносить им трусы. На Майдане такие вещи тоже были. «Когда «Беркут» штурмовал КГГА в декабре 2013, моему брату тоже пришлось полностью переодеться, но он не приехал на Майдан за трусами, а здесь клоуны, не успев поселиться уже оперируют этим пролетарским «дайте нам» трусы, лекарства, еду. С какой радости кто-то должен «давать вам»?», – пишет блогер. Он добавляет, что затем после неудачного митинга 17.10.17, они начали созывать «вече», назначив его в воскресенье, как было на Майдане. Не получив результата на первом «вече» и на остальных «вече» политтехнологи придумали «марш несогласных». Местом сбора для «марша» выбрали Софийскую площадь, на которой украинцы собрались 30.11.2013, выбрали в надежде, что украинцы вспомнят «место Майдана» и подтянутся туда. Самое обидное было, что во время марша звучала «Плыне кача», которая для нас является болью, которую нельзя просто так использовать для музыкального сопровождения марша популистов.

«Саакашвили и компания, не понимая глубинной сути Майдана, не понимая украинцев, пытается повторять те события, пытаясь снова их сыграть, используя те же лозунги, те же предметы, те же места и марионеток, и предателей. Но, как нельзя слепить человека, взяв воду и углерод, так и нельзя слепить Майдан без идеи, без правды, без единения народа Украины», – резюмировал блогер.
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