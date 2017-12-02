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Роман Цимбалюк: это стопроцентная «зрада» или стопроцентная глупость

Роман Цимбалюк: это стопроцентная «зрада» или стопроцентная глупость
Как передает replyua.net, в рамках создания ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» новое руководство решило закрыть зарубежную корреспондентскую сеть «UA: Украинское радио». По формальным документам, сотрудничество прекращается с украинскими журналистами, которые сейчас находятся за рубежом, во многих странах мира.

Как пишет в своем блоге украинский блогер Роман Цимбалюк, с таким подходом войну точно никогда не выиграть. Тем более войну за умы, которая, как показала российская пропаганда во много важнее современных военных систем. По крайнее мере, это превентивная мера.

Роман Цимбалюк подчеркивает, приняли решение закрыть не просто корреспондентскую сеть, а самую большую заграничную корреспондентскую сеть Украины. «15 стран мира теперь останутся без украинских журналистов, которые были собкорами и фактически представляли Украину за рубежом! Говорят – у них нет денег. Цена вопроса – смешная, можно лопнуть от смеха. В любом случае возникает вопрос, кому нужен вещатель, у которого нет корреспондентов. Это тоже самое, если сделать армию исключительно из генералов, свадебных генералов резюмировал», – журналист.
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