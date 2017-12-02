Олешко: у Саакашвили включили режим «мороз» и продолжают набирать зомби, которых привезут в Киев для «импичмента»

Как известно, пару дней назад в СМИ появилась информация о расходах на акции протеста Михеила Саакашвили 3 декабря под парламентом, так как была в сеть слита смета с именами и суммами. За один день на доставку протестующих, их питания и агитационную продукцию пойдет 1 139 500 грн. В Киев навезут из всех областей 3533 нанятых демонстранта. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.
Он напоминает, что в смете были указаны имена организаторов демонстрантов по областям и суммы, которые должны им заплатить. По словам блогера, он решил написать каждому из них один и тот же вопрос о том, как они могут прокомментировать сумму – напротив которой указано имя человека-организатора «протестующих», но за два дня никто так и не ответил. При этом блогер подчеркнул, что было видно, что его сообщение читали, а кто-то даже удалил у себя из комментариев.
Мирослав Олешко отмечает, что, если бы смета была фальшивой, хотя бы кто-то из людей написал бы ответ, мол «это все фейк, я не понимаю, что там делает мое имя, сейчас даже пост напишу по этому поводу». «Ребята включили режим «мороз» и продолжают набирать зомби, которых привезут в Киев для «импичмента», – резюмировал блогер.