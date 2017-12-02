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Бирюков: карта Украины без Крыма – вдохновитель этих наклеек сидит в «мышебратской» стране и нервно хихикает

Бирюков: карта Украины без Крыма – вдохновитель этих наклеек сидит в «мышебратской» стране и нервно хихикает
История с рекламой митинга Саакашвили могла бы быть смешной в своей нелепости, но ничего смешного в карте нашей страны быть не может, а уж без Крыма – и подавно. Украинцы обвиняют друг друга в провокациях, а реальный изготовитель и вдохновитель этих наклеек сидит в «мышебратской» стране и нервно хихикает. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков.

«Эту листовку сделали сторонники Михо? Ой, ну точно нет. Многие из них безусловно недалекие люди, похлеще сектантов Тимошенко. Они неистово верят в то, что вот именно их предводитель: поборол коррупцию в Грузии и провел там реформы правоохранительных органов, прекратил торговлю с Россией, ввел санкции и визовый режим и, главное, доблестно воевал в 2008 году», – написал Бирюков. По его словам, фанатиков много, но есть и те, кто не смог бы не заметить такую карту. Среди его сторонников действительно есть дембеля и АТОшники, майдановцы и украинские патриоты. У нас вполне, хоть и неидеально, демократическая страна, где право поддерживать точку зрения политического оппонента – принимается и не оспаривается.

Блогер отмечает, что уже пошли рассказы, что эту листовку сделали «на Банковой» с целью провокаций и дискредитаций. Юрий Бирюков отмечает, что на такое заявление хочется спросить, кого и что дискредитировать? Всерьез относиться к цирку? На уровне логики и пониманий – у кого и где в библиотеках клипартов и заготовок карта Украины без Крыма, в какой стране вдалбливают себе в голову горячечный бред о том, что «крымнаш», кому максимально нужна нестабильность в Украине? Волонтер подчеркивает, резидентура решила показать свою работу и поддержать бардак, а попались на зашоренности и картинке из заготовки.
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