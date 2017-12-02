Нардеп: Новинский и Григоришин – заслужили гражданство Украины, а герой на фронте почему-то нет

В сложившихся обстоятельствах будет неправильно отстаивать позицию ни одной из сторон, ведь в корне непонятна ситуация, в которой спецслужбы государства вместо борьбы с внешним врагом занимаются борьбой с другими правоохранителями. Так же, как и не воспринимается позиция, согласно которой борьба с проявлениями коррупции и отдельными взяточниками подменяет собой тему преодоления системной коррупции. Тем более, когда эта борьба осуществляется методами старого УБОПа и теми же кадрами. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге выразил нардеп Сергей Высоцкий.
«Я знаю только одно – торговля украинским гражданством – это нечто за гранью добра и зла. Сотни иностранных граждан по зову совести отстаивают независимость нашего государства на фронте. Я сам прислал не одно обращение относительно их судьбы. И ни одному не предоставили даже статуса лица, претендующего на политическое убежище», – написал нардеп.
По его словам, гражданство Украины – это обязанность и честь и, когда им торгуют, когда этот статус становится барской прихотью – хочу дам, хочу заберу, когда Новинский или Григоришин получают эту привилегию легко, а на реальных бойцов ждет депортация потому что они посмели не согласиться с политическим курсом руководства государства – это отвратительно. «Отвращение, разрушение государства и его институтов, триумф Кремля – вот что нас ждет в случае продолжения этой ситуации», – резюмировал Высоцкий.