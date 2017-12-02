Патриотизм Краматорска впечатляет, там нет «русского мира», – блогер

Как передает replyua.net, известный украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко на своей странице в Facebook поделился своими впечатлениями от увиденного, проезжая прифронтовые города Донбасса – Краматорск и Славянск. Все они еще не так давно были под обстрелами российских боевиков, сейчас же там об обстрелах практически ничего не напоминает.
Блогер пишет, что Краматорск на первый взгляд – спокойный тихий город. Вон и не скажешь, что рядом где-то война идет, гибнут люди, рушатся дома. Много рекламы на русском – больше даже, чем в Запорожье, где не было войны. «С бордов которые бросились в глаза: «Наши защитники» с изображением украинских солдат – «Блока Петра Порошенко «Солидарность», реклама военного радио – в Киеве не видел такого. Борд программы СБУ «Тебя ждут дома» - там явно актуально», – рассказал Вовнянко.
По его словам, также очень много украинских флагов. Стены жилых домов, разрисованные трезубцами и фразами «Слава героям АТО», «Слава Украине!». Блогер отмечает, что в Славянске уже немного другая картина, сам по себе город довольно немаленький, побольше, чем Краматорск. Дмитрий Вовнянко отметил, что кроме свежего шифера на крышах о недавних боях не сообщает ничего.