Политик: «Плотницкому нужно сидеть очень тихо, чтобы остаться в живых»

Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы, высказал мнение о том, что Игоря Плотницкого, бывшего главу «ЛНР», может ожидать тот же финал, что и других деятелей «русской весны», которые уже отправились на тот свет. Как сообщает replyua.net, об этом российский политик рассказал в интервью Апострофу.
«Думаю, если будут сидеть тихо и ни во что не вмешиваться, то, наверное, в живых останутся. Если будут пытаться либо каким-то бизнесом заниматься, либо, тем более, в политику лезть, как некоторые другие деятели так называемой «русской весны», то есть разные способы устроить «сердечный приступ», - отметил Пономарев. По его словам, говорили, что Плотницкий оставил должность по состоянию здоровья, и якобы у него проблемы с сердцем, поэтому в любой момент бывшего главы «ЛНР» может не стать, но нужно пожелать ему здоровья.
Также Пономарев прокомментировал назначение Пасечника, отметив, что это аполитичный человек, и у него нет каких-либо разногласий с Киевом, просто он остался на Донбассе, и там живут его земляки, и он является «служакой» и исполнителем, которого искали.