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У Саакашвили и НАБУ много общего, – блогер

У Саакашвили и НАБУ много общего, – блогер
Сторонники Саакашвили очень неожиданно начали поддерживать НАБУ, потому что удобно, ведь почти ничего в подходах, методах и штампах менять не надо: взяли прошлогодние речевки от «грузинского реформатора», немного причесали и все. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.

По его словам, не сложно провести параллель и увидеть, что заявления самого Саакашвили в корне сходятся с заявлениями НАБУ. Саакашвили не давали делать реформы и НАБУ не дают бороться с коррупцией. Саакашвили мешали коррупционеры и плохие суды, плохо судят, надо антикоррупционный суд. Саакашвили не имел полномочий и не мог работать. НАБУ не может нормально работать, дайте им носки, профессиональную спортивную одежду, прослушку. Власть дискредитирует Саакашвили, потому что боится его борьбы с коррупцией. Власти дискредитируют НАБУ, потому что боится их борьбы с коррупцией. При этом опять никакой конкретики чего ждем и сколько еще будем ждать?

«И почему они не хотят ждать результатов уже проведенных, реальных реформ, а пытаются всех убедить в том, что надо ждать призрачные, нереальные перспективы того, что НАБУ когда-то даст какой-то эффект, затрачивая при этом почти миллиард гривен в год?», – задается вопросом блогер.
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