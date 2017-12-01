Блогер: те, кто твердит, что ничего не меняется, откройте глаза уже наконец-то и посмотрите вперед

В Украине довольно часто можно услышать простое предложение о том, что в стране ничего не меняется. Те, кто так считает, в подтверждение своих слов говорит, что люди все видят. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.
По его словам, он тоже видит, но только не свое субъективное видение о том, что что-то меняется или нет, а видит цифры и неоспоримые факты. «Скажите, что со мной не так? Почему мне мало видеть и чувствовать, а нужны еще какие-то цифры? Вот новый госбюджет, утвержденный Кабмином. В нем доходы выросли с 974 млрд до 1115. Это рост 14,5%. И, если рост ВВП в 3% кажется не таким уж и существенным, прибавка в бюджет получилась более чем ощутимой», – написал блогер.
Он добавляет, что рост экспорта на 10% – весьма достойный показатель. 47 млрд на дороги – это почти втрое больше, чем было в этом году. ДФРР – фонд развития региональных проектов получит 6 млрд гривен вместо 3,5 на этот год, а вообще местные бюджеты получат 13 млрд грн по программе децентрализации. Это неслыханные раньше деньги для местных бюджетов. «Так что не меняется? Страна или нежелание открыть глаза и увидеть движение вперед?», – задается вопросом Марченко.