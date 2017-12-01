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Маломуж: «Переговоры РФ и США по украинскому вопросу затянутся на долгое время»

Маломуж: «Переговоры РФ и США по украинскому вопросу затянутся на долгое время»
Переговоры США и России затянутся на долгое время, и Курт Волкер, спецпредставитель США, а также Владислав Сурков, помощник Путина, не смогут договориться по вопросу миротворцев на Донбассе, поэтому к переговорам необходимо подключать и другие государства. Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал ZIK, такое мнение высказал Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки.

Он считает, что ни Сурков, ни Волкер уступать друг другу не собираются, более того, РФ будет тянуть до последнего, поскольку она не намерена пускать миротворцев на границу. «Курт Волкер пытается реализовать тот сценарий, который предложили США после согласования с Украиной. Но он видит, что это нереально, поскольку Россия придерживается определенной стратегии и использует свои механизмы влияния, фактически, в некоторой степени, ставят Волкера в тупик. Я ответственно утверждаю, что ни Волкер, ни Сурков вопросы миротворческого контингента для Украины не решат», - отметил Маломуж.

По его словам, у Волкер и Суркова началось противостояние: Волкер придерживается сценария Украины и США, а Сурков продолжит поддерживать позицию президента России.
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