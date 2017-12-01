Эксперт: то, что для нас допустимо, в Европе называется педофилией

Многим украинцам до сих пор непонятно почему Запад так пренебрежительно относится к Украине, ведь украинцы вышли на Майдан, чтобы стать частью единой Европы, отстоять свое будущее вместе с ЕС и до сих пор проливают кровь на востоке за свои ценности. Казалось бы, европейцы должны это учесть, а не постоянно говорить о коррупции. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Валерий Пекар.
По его словам, чтобы украинцам понять, как в Европе смотрят на Украину, нужно немного повоображать и представить себе, что в вашем доме живет известный педофил. Вы знаете о нем, что он одновременно хороший семьянин, очень образованный, постоянно помогает бедным, неоднократно защищал слабых от хулиганов, за свои деньги устроил детская площадка, регулярно сдает донорскую кровь, но, встречая его, вы каждый раз будете думать о нем как о педофиле, особенно, если у вас есть дети, потому что это сильный негативный образ, который «поедает» все добрые дела.
Блогер отмечает, что примерно так европейцы воспринимают коррупцию. Для нас это одна из наших многочисленных характеристик, среди которых есть хорошие и плохие, а для них это как педофилия.