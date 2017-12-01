Историк: эпистола Филарета – это только личное, и ничего, кроме этого

Мало кто знает, что глава УПЦ Киевского Патриархата Филарет был лишен Московского сана в 1992 году, отлучен от церкви в 1997 году. Последнее - в первую очередь, вот за это: «монах Филарет, к соблазну многих, дерзнул, наименовав себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины», в то время как древнюю Киевскую кафедру правомерно занимает канонического Предстоятель Украинской Православной Церкви в сане митрополита». Москва всегда мгновенно реагировала на очень болезненные для нее, любые посягательства на власть. То есть, Патриарх Филарет отлучен от МП РПЦ, в которой служил «верой и правдой» практически всю свою жизнь, как раз ровно 20 лет – некий «юбилей». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер и историк Лидия Гайдар.
По ее словам, 23-го января следующего года Филарету исполняется 89 лет. Понятно, что в таком возрасте, прежде всего, человек думает о собственной смерти и вечность, загробной жизни. Поэтому у Патриарха Филарета есть определенные сомнения, окажется ли он на небесах, отягощенный московской анафемой, поэтому и решил попросить прощения у Москвы. По мнению блогера, для московского православия «земное» всегда значило гораздо больше, чем «небесное», а украинский Патриарх воспитан именно в его традициях, поэтому и обратился именно к Кириллу Гундяеву.
«Жаль лишь в том, что свои собственные страхи, сомнения, ожидания и желания уже очень пожилого человека, который, совершенно очевидно, завершает свой земной путь, Филарет выдает под надежды всей независимой украинской Церкви, которая была тысячи лет до него и, вне всякого сомнения, будет еще очень долго после него», – резюмировала Лидия Гайдар.