Блогер: нет причин сомневаться в уверенности Порошенко, жаль только, что в ЕС и НАТО не совсем разделяют эту уверенность

Как передает replyua.net, Порошенко заявил, что мы готовы к проведению референдума о вступлении в ЕС и НАТО и о том, что он уверен в положительном результате. По словам украинского блогера, финансиста Сергея Фурсы, слова президента не вызывают никаких сомнений. Результат референдума будет положительным, действительно большинство украинцев за такое решение отдадут свои голоса.
Сергей Фурса отмечает, что можно также всенародно проголосовать за то, что украинский кредитный рейтинг теперь будет инвестиционный, ВВП на душу населения закрепить на уровне Норвегии, а Россию на референдуме обязать платить нам контрибуцию. Толку от этих референдумов будет примерно столько же. «Это напоминает историю, как вы хотите учится в Гарварде и объявляете, что вы приняли это решения и проголосовали за это не семейном совете. Только Гарвард не в курсе и даже, если вы ему об этом скажете, то ребята оттуда лишь покрутят пальцем у виска, а потом вы на семейном совете можете решить, что вас назначили главой «Нафтогаза», ведь вы уже в Гарварде отучились. Жаль, в самом «Нафтоагзе» точно также не в курсе и на порог вас не пустят, но вы же проголосовали», – написал блогер.
Он подчеркивает, как бы мы не голосовали за присоединение к ЕС или НАТО нас сейчас туда не возьмут. Россия сделала все, чтобы этого не было, никто не будет покупать себе билет на войну. Как бы мы не проголосовали, никто не возьмет в ЕС страну, которая не может даже выполнить условия для получения кредита от ЕС на 600 млн долларов. Как бы мы не проголосовали, никто не возьмет в НАТО страну, которая ведет войну внутри страны против антикоррупционных органов, которых поддерживает главная страна НАТО. Тем не менее, голосовать мы можем, это ведь легче, чем работать. Сергей Фурса отмечает, что это не значит, что нам не надо идти в сторону Европы, но тут для нас важен путь, а не результат. Даже, если мы никогда не придем в ЕС, нам важно делать все, чтобы дойти до него.