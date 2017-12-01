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Блогер: Порошенко и Аваков – не виноваты, виноват Луценко, потому что позволяет Горбатюку обвинять других в том, что завалил дело

Блогер: Порошенко и Аваков – не виноваты, виноват Луценко, потому что позволяет Горбатюку обвинять других в том, что завалил дело
Как передает replyua.net, руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк обвинил Порошенко, Луценко и Авакова в затягивании расследования преступлений против Майдана. Об этом он заявил во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

По словам украинского блогера с ником Mason Lemberg, странно слышать подобное заявление от человека, назаначенного специально для расследования дел Майдана, он подводит результаты своей 3,5-годовой деятельности тем, что ему независимому следователю со всеми возможными полномочиями мешал Порошенко с Аваковым. Они не просто мешали, а виноваты в том, что следствие ничуть не продвинулось. Виноват Порошенко в том, что он за это отвечает. Отвечает не Горбатюк, который был назначен специально для расследования дел Майдана. Отвечает Порошенко потому что подчиненные Горбатюка вместо того, чтобы расследовать дела, катаются по заграницам бюджетные средства, а потом рассказывают истории для идиотов, проводя какие-то непонятные неадекватные параллели.

Блогер отмечает, поэтому Луценко действительно виноват в том, что Горбатюк позволяет себе открывать рот и обвинять других в том, что он завалил дело. «Хочу заметить, что это делает не Путин и не Медведев, и даже не Медведчук, а делает человек по фамилии Горбатюк, который живет рядом с нами, ходит в вышиванке, думает, что он патриот, но это не мешает ему глумиться над Украиной и болью украинцев», – резюмировал блогер.
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