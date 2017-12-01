Журналист: «Эта новость потрясет всех любителей пива»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге сообщил о том, что новость, которую он преподнесет, шокирует всех любителей пива, информирует replyua.net. Яковина пишет, что пивная компания AB InBev обвиняется Еврокомиссией в ценовых манипуляциях на рынке пива в Бельгии.
«По мнению чиновников, компания использовала доминирующее положение на местном рынке для взвинчивания цен. Проще говоря, бельгийцы за пиво платили больше, чем жители соседних Нидерландов и Франции. Расследование длилось год, поэтому чиновники говорят, что вполне уверены в своих выводах», - отмечает корреспондент. По его словам, он не уверен, что в Бельгии случится пивная революция, но лично его такая новость сильно бы возмутила.
«Один тонкий момент: еврочиновники работают и живут в бельгийской столице – Брюсселе. Соответственно, пиво они пьют там же. Поэтому есть основания полагать, что их работа была мотивирована и личными причинами – они просто хотят пива подешевле!», - шутит корреспондент.