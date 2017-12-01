Блогер: 1-е декабря 1991-го стал ключевым днем в истории Украины – перед нами был чистый лист и столбовая дорога возможностей

В этот день, 1-го декабря 1991, состоялся референдум в поддержку независимости Украины. Об этом уже мало кто помнит. Все знают 24-е августа, когда Верховная Рада голосовала Акт провозглашения независимости Украины. На самом деле, референдум было не менее важным и знаковым событием. Его ждали и в Киеве, и в Москве, и в Вашингтоне. Кто с надеждой, кто со страхом. Его ждал и боялся Кравчук, потому что одновременно избирался президентом, и не был до конца уверен ни в том, ни в другом. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Александр Деркач.
Он отмечает, что также тревожились американцы по поводу возможного хаоса и расползания ядерного оружия. Как ни странно, они все еще надеялись на сохранение «обновленного Союза» во главе с Горбачевым. Его очень боялся Горбачев, который стремился остаться при власти в любом качестве и продолжал со своими помощниками лепить в кабинетах какие-то фантастические проекты нового Союза во главе с собой любимым. Понимая, что без Украины, это будет какой-то глупый нонсенс, он был настроен разыгрывать «русскоязычную» карту, если Крым и Донбасс проголосуют против. Его ждал и боялся Ельцин, который хотел переиграть Горбачева и американцев и стать альфа-самцом на всем постсоветском пространстве, но тоже видел Украину в роли младшей «сестры», связанной по рукам «узами дружбы».
Александр Деркач рассказывает, что 2-го декабря все стало ясно. 90 процентов избирателей проголосовали за независимость. 85 процентов в Одессе, Луганске и Донецке. 54 процента в Крыму. 57 в Севастополе. Никто не хотел назад, никто не переживал по поводу «русского мира», никто не хотел ни в «обновленный», ни с «человеческим лицом», ни в какой другой Союз. 8 декабря на совещании президентов России, Украины и Белоруссии в Беловежской Пуще обсуждать уже было нечего. Кравчук покрутился для вида, выпил водки с Ельциным и Шушкевичем, сказал, что летит вместе со всеми в Москву докладывать Горбачеву, а в самолете дал команду возвращаться в Киев. Наша общая история закончилась навсегда. 25-го декабря был символично спущен флаг СССР над Кремлем. Горбачев выступил по телевизору, отдал ядерный чемоданчик и уехал к себе на дачу пенсионером. В тот же вечер Америка признала независимость Украины. Перед нами был чистый лист и столбовая дорога возможностей.