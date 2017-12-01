Телеведущий назвал неожиданную причину запрета сериала «Сваты» в Украине

Дмитрий Чекалкин, известный телеведущий и шоумен, считает, что одной из причин запрета сериала «Сваты» является то, что этот фильм навязывал зрителям характерные для «русского мира» стереотипы об украинцах, информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф.
«Достаточно почитать российскую Википедию, как они трактуют этот сериал - это культурный конфликт между образованным и цивилизованным российским персонажем сватом Ковалевым и украинским дебилом Будько. «Мол, мы вам несем светлую цивилизацию, «русский мир», а что же вы, быдлота такая, не понимаете», - считает Чекалкин. По его мнению, в РФ все были очень рады появлению «Сватов» и говорили о том, что «хохлы все-таки смогли снять о себе хорошее кино, где показано, какие они дебилы».
Телеведущий также добавил, что Владимир Зеленский сам лично демонстрирует в картине украинцев и выставляет их дебилами на фоне российского персонажа Ковалева. Кроме того, Чекалкин считает, что в голливудских фильмах украинцев также изображают своеобразно – «взяточниками, чинушами со свиными мордами, которые толстыми пальцами перебирают пачки долларов в карманах».