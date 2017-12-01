«Евросоюз – это крупнейший кредитор России в Крыму и в войне на Донбассе», - политик

Виктор Ющенко, бывший президент Украины, заявил о том, что крупнейшим кредитором агрессии России на Донбассе и в Крыму является Евросоюз, сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина.
«82% энергоресурсов, которые производит Россия, она продает в ЕС. А ЕС, если взять энергетический баланс, - только 30% заполняет за счет ресурсов России, остальные - из Африки, с Северного моря», - заявил политик. По словам Ющенко, около 82 процентов газа и нефти, которые добываются на российской территории, продаются в европейских странах, и в Европе отлично понимают, что ЕС – это самый крупный кредитор агрессии РФ в нескольких регионах – в Крыму, в Нагорном Карабахе, на Донбассе, в Осетии и Абхазии, - везде, где наблюдается военное присутствие России.
Напомним, что ранее бывший украинский президент говорил о том, что текущий конфликт на Донбассе стал уже 24-ой по счету войной между РФ и Украиной.