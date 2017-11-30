Блогер: о чем можно говорить с человеком, который обзывает мою страну проституткой?

Уже прогнозируемо ТСН выпустил сюжет про киносериал «Сваты» и их запрет. В обязательном порядке было показано новый ролик Владимира Зеленского, после чего корреспондент за кадром начала рассказывать, как все очень неоднозначно, мол, зачем все это? Журналисты делают вид, что им вообще неясно, почему Зеленский сам виноват в накручивании ситуации, итогом которой и стало аннулирование лицензии сериала. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Екатерина Золотарева.
Она отмечает, что после всех подробностей этого сериала уже давно не интересно, хороший он или плохой, достаточно понимать, что Зеленский – предатель, который решил накидываться на страну и ее спецслужбы во время войны. «Зеленский играет на камеру честного, а сам врет в каждом слове. Неужели хоть раз нельзя быть честным? Нет? А почему! Смелый?», – пишет Золотарева.
Блогер отмечает, что некоторые ее подписчики советуют выслушивать разные мнения по сериалу. По словам Золотаревой, выслушать действительно можно было бы, но только не того человека, который считает свою страну проституткой в разгар информационной войны.