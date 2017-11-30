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Блогер: «революционерам» позарез нужны кадры крови, но разгона не будет

Блогер: «революционерам» позарез нужны кадры крови, но разгона не будет
Оппозиционеры во главе с Саакашвили могут не рассчитывать на свой самый главный план 3 декабря – власть не пойдет на разгон протестующих, как во времена Януковича. Власть не сделает Саакашвили такого подарка, несмотря на всяческие провокации. Попытка прорыва в офис Ахметова и штурм МВД – это только первые ласточки – будут еще перфомансы и покруче с новыми блокадами, блокировками, штурмами и все, естественно, под правильными патриотическими лозунгами. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.

По его словам, во власти – тоже оппозиционеры с большим политическим опытом. Во власти – бизнесмены за плечами которых сотни аппаратных и криминальных войн. Во власти – бывшие соратники Тимошенко, те, кто ее создал и долгое время вел. Во власти – такие же участники Революции Достоинства, причем и те, кто бросал бутылки в «Беркут», и те, кто принимал решение и вел переговоры. Это – уровень значительно выше. А, кем во время Майдана были Соболев, Семенченко, Деревянко, Саакашвили? Люди, которые во власти, помнят не только Революцию Достоинства – они помнят еще «Украина без Кучмы» и «Восстань Украина». Они помнят, чем закончилось страстное желание министра Кравченко «разогнать и счистить», помнят и то, как во время Оранжевой революции, уже наученный горьким опытом Кучма, несмотря на жесткие требования Януковича запретил разгонять Майдан – и выиграл. Блогер отмечает, что у власти достаточно ума, чтобы не повторить все ошибки своих предшественников. Власть те ошибки, по крайней мере, знает.

Вовнянко прогнозирует, что будет такая же возня как сейчас. В центре Киева, на морозе и под мокрым снегом сторонники Саакашвили будут мерзнуть. Власть через свою агентуру в их рядах будет регулярно узнавать о их планах и адекватно отвечать. Саакашвили и компания уже и сами понимают, что им ничего не светит. Уже сейчас над ними смеются. К ним уже не ходят журналисты. Скоро – начнут ненавидеть. Чем дольше они будут стоять под Верховной Радой – тем больше шансов, что на выборы, на свои акции они мобилизовать не смогут уже никого. Им позарез нужна кровь и кадры избиения, но – бесполезно пытаются. Разгона не будет. Дмитрий Вовнянко прогнозирует, что все эти протесты будут продолжаться максимум – до марта.
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