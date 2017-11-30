Блогер: теперь к Саакашвили должны возникнуть вопросы – есть грань, которую не может переступить нормальный человек

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В сети полным ходом идет обсуждение пикантных фото лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили с привлекательной незнакомкой, которую фотограф сумел сфотографировать только со спины. При этом блогеры уже выдвинули версию, что ярый оппозиционер решил скоротать вечер в компании заместителя главного редактора сайта «Страна.юа» Светланы Крюковой.«Я не против, чтобы человек поужинал в ресторане, тем более красивой женщиной. Я не против даже, если этот человек – «вождь революции», который призывает киевлян мерзнуть в палатках во имя борьбы с «преступным режимом». Плоть слаба, а в Михеила Николозовича ее много», – написала блогер Павло Правый, комментируя фото. По словам блогера, вожди во все времена и практически у всех народов, кроме, может Яна Гуса и Яна Жижки, жили гораздо лучше, чем их соратники рангом ниже.Павло Правый отмечает, одно только сильно возмущает, если эта женщина, что на фото, действительно является Светланой Крюковой и заведует сайтом «Страна.юа», то становится очень печально. Достаточно сказать, что Игорь Гужва, который создал этот сайт и является его главредом, занимает интересную должность в Фонде эффективной политики Глеба Павловского – «придворного» кремлевского политтехнолога. «Если эта женщина является Светланой Крюковой, тогда у нас всех должны возникнуть большие вопросы к Саакашвили, потому что есть грань, которую не может переступать нормальный человек», – резюмировал блогер.