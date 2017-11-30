Блогер: взрыв в Никополе – это звоночек, родственники Небесной сотни тоже уже на пределе

Как передает replyua.net, в Никополе Днепропетровской области в местном суде произошел взрыв, есть погибшие и раненые. Мужчина взорвал две гранаты, потому что суд над убийцами сына снова перенесли. Как пишет в своем блоге украинский блогер Марина Данилюк-Ярмолаева, такого самосуда в судах еще не было, теперь есть и это серьезный звоночек.
Блогер пишет, что адвокаты Евромайдана на очередной годовщине рассказывали о тяжелом психологическом состоянии родственников Небесной сотни. Когда суды над титушками и беркутовцами переносят, оттягивают, судьи отказываются браться за деликатные дела – и в итоге разочарование, и бессилие выжигают все эмоции. Люди хотят крови. Это нормально – ненавидеть убийцу кровного родственника до его уничтожения. В киевских судах давно рамки есть и сумки проверяют. Никопольский суд и ряд ему подобных – там пронести гранату в зал и взорвать очень легко.
По словам Марины Данилюк-Ярмолаевой, взрыв в Никополе – символический итог четвертой годовщины Майдана и предупреждение тем, кто прикрывается в суде от резонансных дел адвокатами, инвалидностью и втихаря носит деньги родственникам жертв, как печально известная Зайцева в Харькове. Гранаты, выстрелы, бомбы во дворе суда – это было давно ожидаемо. Это легкое чувство сатисфакции и суда имеет один большой недостаток – гранатометчик погиб, а его два врага все же живые. Один подсудимый уже скончался в больнице. Невиновен конвоир и секретарша суда – они просто делали свою работу. Это случайные жертвы от общего желания справедливости и понимания, что что-то кардинально пошло не так. Когда сегодня наши «верхи» будут приветствовать новую главу Верховного суда, как признак решительных реформ, есть одно «но» - Никопольский суд, вот образец украинского правосудия, к которому рука реформ не дошла и неизвестно, когда придет.