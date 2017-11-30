Блогер: 18,7 млрд грн мы заложили на «шоуменов», которые будут устраивать реалити-шоу, рассказывая, как они борются с коррупцией

Как передает replyua.net, с тех самых налогов, в бюджете-2018 пойдут на зарплаты и премии людям, которые регулярно устраивают бесконечные реалити-шоу, довольно приличные суммы. НАБУ – 857 млн грн, НАПК – 683 млн грн, САП – 116,13 млн грн, СБУ – 7,6 млрд грн, Государственная миграционная служба – 2,8 млрд грн, ГПУ – 6,7 млрд грн.
По словам украинской телеведущей Марины Данилюк-Ярмолаевой, если суммировать финансирование органов, которые заботятся о досуге и информповодах ежедневно – сумма получается 18,7 млрд грн. Эта сумма эквивалентна 7,4 нынешним бюджетам Главного управления разведки или почти 19 годовым программам на медицинское лечение и реабилитацию всех военнослужащих и их семей. Это больше семи бюджетов Министерства инфраструктуры, больше половины бюджетов на Минздрав и Минобразования – гигантов по расходам, четыре с лишним бюджеты МИД на 2018 год.
Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что вывод с этого всего просто – все равно, кто кому не дал работать, кто кому мешает и, кто какой политический интерес преследует, устраивая регулярные скандалы между новыми коррупционными органами, между старыми конторами и новыми. Жаль огромного количества денег, потерянного времени и возможностей, когда Мураев и Медведчук формируют повестку политическую дня. «Каждый социологический опрос дает три крупнейших запросы украинцев: возвращение и мир на Донбассе, борьба с коррупцией, экономические реформы и рост стандартов жизни. Если первое и третье – идет себе как-нибудь, то второе сливается с небывалым успехом, ибо каждый за свое и свою рубашку на голой заднице», – резюмировала блогер.