Экономист: так не бывает – Ляшко и компания хотят закрыть наши рынки для европейцев, но, при этом, требуют открытия рынков ЕС для Украины

Один из авторов законопроекта № 7206 «Купуй українське, плати українцям!» Виктор Галасюк одновременно выступает и «за» и «против» тех же вещей. Например, он за поддержку внутреннего производства и создания мотиваций для иностранных компаний инвестировать в производство своих товаров в Украину и одновременно против этого через поддержку импорта иностранных товаров, имеется ввиду предложение отмены пошлины на электрокары. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский экономист Тимофей Милованов.
По его словам, еще один пример раздвоения позиции Радикальной партии и Олега Ляшко – это то, что они предлагают сделать более сложным доступ иностранным компаниям на рынке госзакупок и одновременно оказывать поддержку украинским компаниям на рынке госзакупок в ЕС. Но так в международной экономике и политике не работает. Если мы хотим, чтобы нас пускали на другие рынки, нужно пускать на свои. И наоборот, если мы будем закрывать свои рынки, результатом будет закрытие рынков других стран для нас.
Экономист привел цитату Олега Ляшко, которая показывает, как может работать международная торговля: «Наша команда добилась повышения пошлин на вывоз металлолома в ЕС. В ответ они повысили пошлину на ввоз нашей готовой продукции».