«Плотницкий никому не дал себя переиграть и ушел красиво», - блогер

Елена Степова, писатель и блогер из Луганской области, считает, что Игорь Плотницкий, бывший глава «ЛНР», смог уйти со своей должности «красиво», переиграв всех российских кураторов, информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф. Степова подчеркнула, что раньше «ЛНР» курировало Министерство обороны России, а «ДНР» - ФСБ России.
«Эти структуры, каждая на своей территории, контролировали существующие потоки: наркоторговлю, уголь, металл, оружие, бандитские формирования... Сейчас же Луганская область тоже перешла под контроль ФСБ. Потому что Пасечник является ставленником именно этой структуры», - считает блогер. Степова подчеркнула, что благодаря скандалу Плотницкому удалось красиво уйти, и он смог использовать силы, чтобы выиграть войну компроматов, сдав дочь Корнета, учащуюся в Харькове.
Более того, за счет компроматной войны Плотницкий еще и смог уйти красивым и сильным руководителем в глазах у населения. «Хитрость Плотницкого состоит в том, что он оставил после себя очень много проблем, но умудрился не взять их на себя, а оставить на Корнете и Пасечнике», - уверена блогер.