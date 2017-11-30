Блогер: в законе нужно прописать возможность провокации взятки

Как передает replyua.net, детективов НАБУ арестовали в момент передачи взятки. Теперь им грозит тюрьма – провокация дачи взятки прямо запрещена украинским законодательством. При этом сами антикоррупционеры поспешили обвинить Генпрокуратуру и СБУ в спланированной диверсии.
Как пишет в своем блоге украинский блогер Сергей Марченко, в очередной раз непрофессионализм НАБУ был вопиющим. Арест агента при даче взятки – позор, но это не отменяет факта, что с взяточничеством надо что-то делать. Провокация взятки – неоднозначная, но точно одна из самых эффективных мер по предотвращению взяточничества.
По мнению блогера, с одной стороны, может пострадать честный чиновник, который раньше взяток не брал, а тут соблазнился и пострадал на ровном месте. С другой стороны, сейчас чиновники знают, что провокация взятки незаконна, поэтому они ничего не боятся и берут все, что приносят. Очевидно, когда провокацию взятки узаконят, многие задумаются: брать взятки и, возможно, присесть на пару лет или не брать взяток и спать спокойно и это будет очень полезные для общества мысли.