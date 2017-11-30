Лозовой: Даниленко не мешало бы посмотреть в словарь перед тем, как использовать слова, с которыми она не очень хорошо знакома



Два дня назад ведущая телеканала «ЗИК» Татьяна Даниленко опубликовала длинный пост о том, что она стала «жертвой атак виртуальных сторонников



По его словам, наверное, стоит госпоже журналистке посмотреть в словарь перед тем, как использовать слова, с которыми она, очевидно, не очень хорошо знакома. «Спамом» не может быть сообщение на Фейсбук, это публичный форум и вообще считать мысли других людей «спамом» многое говорит о самой журналистке.



Лозовой отметил, что он также написал ряд сообщений в совершенно выдержанном стиле, отметив, например, что «Татьяна взяла курс на провокации, это многие заметили и это очевидно из вопросов по Деревянко. Это вообще-то маразм, спрашивать у Саакашвили о событиях 7-10-летней давности у другого политика. Это, конечно, было созвучным с наездом администрации Порошенко на Деревянко и Саакашвили совсем прав, что Даниленко работала бы с темников Банковой именно по этой причине». По словам блогера, Даниленко в ответ дала свое объяснение, которое звучало так: «о неуместности, некорректности, тона, голоса, выражения лица – это моя авторская программа».

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Горячая тема: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины

Срочно: Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал Два дня назад ведущая телеканала «ЗИК» Татьяна Даниленко опубликовала длинный пост о том, что она стала «жертвой атак виртуальных сторонников Михаила Саакашвили », которые «так же заспамили Кристину Бондаренко и продолжают до сих пор». Как передает replyua.net , об этом в своем блоге пишет блогер Иван Лозовой.По его словам, наверное, стоит госпоже журналистке посмотреть в словарь перед тем, как использовать слова, с которыми она, очевидно, не очень хорошо знакома. «Спамом» не может быть сообщение на Фейсбук, это публичный форум и вообще считать мысли других людей «спамом» многое говорит о самой журналистке.Лозовой отметил, что он также написал ряд сообщений в совершенно выдержанном стиле, отметив, например, что «Татьяна взяла курс на провокации, это многие заметили и это очевидно из вопросов по Деревянко. Это вообще-то маразм, спрашивать у Саакашвили о событиях 7-10-летней давности у другого политика. Это, конечно, было созвучным с наездом администрации Порошенко на Деревянко и Саакашвили совсем прав, что Даниленко работала бы с темников Банковой именно по этой причине». По словам блогера, Даниленко в ответ дала свое объяснение, которое звучало так: «о неуместности, некорректности, тона, голоса, выражения лица – это моя авторская программа».