Ветеран АТО: «Лекцию Савченко в Польше могла придумать только ФСБ России»

Анатолий Довгозвяга, ветеран АТО, высказал предположение о том, что речь, которую Надежда Савченко произнесла, находясь с визитом в Польше, могли придумать только в российской ФСБ, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Ветеран прокомментировал заявление депутата о том, что войну на Донбассе начали украинские власти, и отметил, что такие заявления можно назвать только одним словом, - «бред». «Это просто бред. Вспомните все те события. Когда власть пришла, война уже шла полным ходом, а армия полностью отсутствовала. Такой бред может заявлять только ФСБ. Даже комментировать не хочется», - подчеркнул Довгозвяга. По его словам, такие заявления могут звучать от Савченко по причине того, что она специально пиарится, чтобы продвигаться к власти.
«Они увидели ее по телевизору, послушали и подумали: «Боевая баба! Правильно говорит!» А она выступает достаточно эффектно, говорит, как по писанному», - считает ветеран АТО. Напомним, что накануне стало известно о том, что в Познанском университете Польши Савченко выступила с лекцией, позорящей Украину. Нардеп призвала «ЛДНР» к переговорам, а также обвинила украинские власти в разжигании конфликта на Донбассе.