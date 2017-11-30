Политолог: развязка скандала на NewsOne – Мураева не предали его друзья

Политическое ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne, похоже, идет на рекорд – ни одного эфира без громкого скандала. Скандал конечно же не в том, что вчера во время прямого эфира студию покинули четыре депутата-еврооптимиста. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Владимир Горковенко.
Он отмечает, что скандал даже в том, что программу делает политтехнолог времен Виктора Януковича Владимир Грановский и журналист Вячеслав Пиховшек, а владелец канала, нардеп Евгений Мураев называет революцию Достоинства «переворотом».
Блогер подчеркивает – скандал и главный вопрос в том, кто остался в студии с Мураевым после его заявления. А рядом со своим «другом», как он сам выразился, остался стоять Николай Катеринчук, который называет себя лидером «Европейской партии», которая присоединилась к протестному движению Саакашвили. Также остался сидеть нардеп Сергей Мельничук, который также назвал революцию «переворотом», но самое главное, что маски никто не снимал и так было понятно, кто есть кто.