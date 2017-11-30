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Юрій Тищук про Вакарчука: справжнього президента не отримаємо, а музиканта втратимо

Юрій Тищук про Вакарчука: справжнього президента не отримаємо, а музиканта втратимо
В мережі почало поширюватися відео, де відомий український виконавець, а віднедавна ще й рейтинговий кандидат в президенти України Святослав Вакарчук ділиться своєю думкою про Олександра Музичко, в народні знаного як Сашко Білий. Як пише у своєму блозі український громадський діяч, блогер Юрій Тищук, поведінка Сашка Білого була абсолютно адекватна тій ненависті, якою тоді палало місто до прокурора, що відпустив ґвалтівника та вбивцю. Згодом правда таки взяла своє – прокурор попався на черговому хабарі. Та Сашка до того часу вже було вбито. Саме застрілено впритул – це відомо точно.

На думку Юрія Тищука, прикро, що Святослав Вакарчук попри талант музиканта виявився дуже поверхневим в своїх суспільно-політичних висновках. Важко сказати, хто та навіщо «розкручує» Вакарчука, приміряючи на президентство. Це погана ідея. Він уже обирався нардепом – і правильно зробив, що пішов. Він не політик і не лідер української нації. Він талановитий музикант. Був, кажуть, також цікавим математиком – кандидатську написав на тему «Суперсиметрія електрона в магнітному полі» в Інституті фізики конденсованих систем НАН України. Правда його гіпотези ще треба або спростувати, або підтвердити.

Блогер вважає, справжнього президента не отримаємо, а музиканта втратимо. Невідомо навіть, як він сам ставиться до всього цього шоу-карнавалу навколо нього, а його мовчазна згода бути чимось таким, чим користуються одноразово дуже засмучує, а якщо то він сам навколо себе піну наганяє – засмучує ще більше.
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