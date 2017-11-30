Банкир: «Хорошо, что запретили «Сватов», но богаче запрет нас точно не сделает»

Сергей Фурса, известный инвестиционный банкир, прокомментировал запрет сериала «Сваты», отметив, что это хорошее решение. Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Фурса подчеркнул, что где-то Зеленский грустит в одиночестве, но хорошо то, что власти принимают непопулярные решения, которые не находят поддержки у простых людей, не понимающих, для чего это делается.
«Плохо, что власть не готова принимать непопулярные решения, которые способны сделать нас богатыми, способны подтолкнуть экономику вперед, но не найдут поддержку в обществе. Плохо, что власть не продвигает рынок земли. Плохо, что власть не продвигает кассовые аппараты. Плохо, что власть не устраняет вакханалию ФОПов. Плохо, что власть не способна принимать непопулярные для себя решения», - отмечает Фурса.
По его словам, нужно прекратить смотреть «Сватов» - и тем самым, мы будем меньше погружаться в вату, ведь чем ее больше, тем лучше для таких как Ахметов. «Если не верите, посмотрите программу телеканала Украина. Вот это феерия ваты. Олигархи – они живут за счет ваты в головах. Им не нужны граждане», – подчеркнул банкир.