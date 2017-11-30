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Блогер: «Саакашвили не спешит ночевать в холодной палатке, а встречается с неизвестной девушкой в дорогом ресторане»

Блогер: «Саакашвили не спешит ночевать в холодной палатке, а встречается с неизвестной девушкой в дорогом ресторане»
Мирослав Олешко, известный блогер, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что Михаил Саакашвили не спешит ночевать в палате, когда на улице снег и сильный ветер, а вместо этого он ужинает с девушкой, передает replyua.net.

«Он ужинает с неизвестной девушкой поздно вечером, в одном из самых дорогих ресторанов Киева, который находится возле его огромной 258 кв. метровой квартиры. С кем он на фото? Шеварнадзе, опубликовавший фото, не уточнил, но я догадываюсь, что Саакашвили угощает свою любовницу Екатерину Рощенко, о которой я месяц назад публиковал материал», - отмечает Олешко. По его словам, Рощенко потом его заблокировала, закрыв доступ к друзьям, но он не исключает, что на снимке – не Рощенко, а кто-то другой.

Блогер добавил, что некоторые уже распространяют слухи о том, что Саакашвили был в компании Светланы Крюковой, редактора российского издания Страна, которое публикует только пророссийские материалы. «Вы там ночуйте в палатках, ешьте жуткую перловку и молитесь на человека, который вас использует», - добавил Олешко.

Блогер: «Саакашвили не спешит ночевать в холодной палатке, а встречается с неизвестной девушкой в дорогом ресторане»
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