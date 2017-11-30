Умеров назвал единственный способ возвращения Донбасса и Крыма

Ильми Умеров, бывший российский узник и заместитель председателя Меджлиса, считает, что единственным способом возвращения Донбасса и Крыма в Украину является ужесточение антироссийских санкций, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Конечно, выборы в 2018 году будут называться выборами Путина. Иллюзий никаких не строю. Скорее всего, единственный путь – усиление санкций. И уже через экономическое и политическое давление нужно вынудить Россию самой отказаться от Крыма, оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», - подчеркнул Умеров. Зампредседатель Меджлиса также отметил, что он не хочет рассматривать силовые варианты, причем вне зависимости от обстоятельств. По его словам, за все время аннексии полуостров так напичкали оружием, настолько милитаризовали его, что военный сценарий может обернуться самыми страшными последствиями.
Напомним, что накануне вступил в силу еще один пакет санкций США против России, однако также стало известно, что уже в начале следующего года Соединенные Штаты подготовят еще один список российских компаний и бизнесменов, которые попадут под ограничения. Ранее об этом рассказал Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.