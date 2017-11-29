Романенко: сидели себе «ватники», смотрели себе этот сериал, смеялись, никого не трогали, но у власти принципы

Ситуация с телесериалом «Сваты» – это очередной пример государственного идиотизма или просто непродуманной политики тех, кто находится власти. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Юрий Романенко.
Он пишет, что сидели себе «ватники», смотрели себе этот сериал, смеялись, никого не трогали, обсуждали на работе и после работы дома смешного Голобородько. Более того, не просто сидели и смотрели, но не думали о крамоле, не смотрели по сторонам, кто, что ворует, почему цены повышаются, тарифы растут и в кармане пусто по-прежнему.
Юрий Романенко пишет, что вот в этот момент этой пассивной массе говорят: «Нет, не надо вам сидеть у телевизоров, смотреть российский пропагандистский сериал, у нас принципы, мы, правда, кроме этих принципов вам ничего предложить не можем, потому лучше идите на улицу, посмотрите на ценники и топайте дальше на Майдан. А, когда вы туда выйдете, то мы будем вам говорить, что у нас самые лучшие принципы в мире. Не нужно с этим спорить и не соглашаться».