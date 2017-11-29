Политтехнологам Вакарчука нужно обратить внимание на то, что сказал Винник и успех будет гарантирован, – журналист



Как



По словам Марины Данилюк-Ярмолаевой, то, что говорит Винник – это грамотный патриотизм, хороший популизм, узнаваемость, желание каждой второй женщины иметь маленького Винника. Новый Макрона или Трюдо? А чем мы хуже. Можно смеяться над 12% поддержки Вакарчука в президентском рейтинге, но – это спрос на новые лица, запрос на некоторую удаленность следующего главы нынешних политических процессов, это вера в позитив, благодаря которому масло будет намазываться на хлеб в каждом доме.



«Есть очевидная тенденция, что спрос на «спасителя» вне нынешней активной политикой усиливаться. Поэтому спонсоры и технологи должны искать следующих клиентов на Х-факторах и Голосе страны. Простота и простые решения всегда подкупают», – резюмировала журналистка.

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Срочно: Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал Как передает replyua.net , политтехнологи и кураторы Святослава Вакарчука потихоньку уже панируют, как бы не растерять, а то и приумножить тот успех, который показал соцопрос. По мнению украинской журналистки Марины Данилюк-Ярмолаевой, политтехнологам Вакарчука нужно взять на заметку те грамотные вещи, которые в интервью на телеканалу «112 Украина» озвучил Олег Винник. «Я бы мог поехать выступить в Москву, но я не поеду, ибо, кто в АТО был тот спросит...». «Я бы выступил у Путина в единственном случае, чтобы пришел мир».По словам Марины Данилюк-Ярмолаевой, то, что говорит Винник – это грамотный патриотизм, хороший популизм, узнаваемость, желание каждой второй женщины иметь маленького Винника. Новый Макрона или Трюдо? А чем мы хуже. Можно смеяться над 12% поддержки Вакарчука в президентском рейтинге, но – это спрос на новые лица, запрос на некоторую удаленность следующего главы нынешних политических процессов, это вера в позитив, благодаря которому масло будет намазываться на хлеб в каждом доме.«Есть очевидная тенденция, что спрос на «спасителя» вне нынешней активной политикой усиливаться. Поэтому спонсоры и технологи должны искать следующих клиентов на Х-факторах и Голосе страны. Простота и простые решения всегда подкупают», – резюмировала журналистка.