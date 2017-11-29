Блогер: все хотят жить по-новому, требуют от государства школы, садики и больницы с дорогами, но платить налоги – ай-яй – это больно

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Сейчас на обсуждении находится важный законопроект 7142, который обязует ставить кассовые аппараты для всех торговых помещений более 150 метров, для помещений в ТРЦ – от 100 метров, а для «ювелирки» и аптек – в обязательном порядке. Это продолжение кампании введения фискальных чеков, являющейся частью глобальной программы правительства по детенизации экономики, реформы таможни. Фискальный чек выдается зарегистрированным в Налоговой инспекции кассовым аппаратом, который подает информацию о каждой продаже в Налоговую в режиме онлайн. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Екатерина Золотарева.

По ее словам, сейчас же в большинстве случаев и в торговых сетях, а особенно в интернет-магазинах, мы получаем товарный чек, а не фискальный. А нет фискального чека – нет товара, нет проведения через бухгалтерию. Если бы была проводка – то нужно показать, как товар попал в Украину. Собственно, именно потому черный рынок и контрабанда так всему этому и сопротивляется. У нас в аптеках где-то треть фальсификата, подделок. Эта проблема идентифицирована еще 15 лет назад, тогда и ввели госпрограмму по выявлению, но воз и ныне там. «Ювелирка» же мелкая и подделки сюда тянут на огромные деньги.

«Все эти сказки о притеснении мелкого бизнеса уже просто надоели. Если вы так кричите, что этот закон убьет малый бизнес, покажите мне хотя бы одного предпринимателя, у которого площадь магазина 150 метров и при этом у него годовой оборот меньше 1 млн грн, это же 2740 грн в день. Про магазины в ТРЦ я уже вообще молчу, такую цифру они отдают в год за аренду. Мне вообще дико говорить о настолько очевидных вещах», – резюмировала Золотарева.
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