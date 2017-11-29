Эксперт назвал причины, по которым бензин продолжит повышаться в цене

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, прокомментировал стремительное повышение цен на бензин и дал свой прогноз относительно дальнейшей стоимости топлива, сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
«Валюта девальвировала более чем на 7% с августа по ноябрь. Это постепенно сказалось на ценах. К тому же нефть подорожала более чем на 12%. Все эти факторы сыграли свою роль. Даже с учетом того, что зима – период низкого спроса. Это постепенный процесс», - отметил Марунич. Эксперт пояснил, что дальнейшая тенденция роста или снижения стоимости топлива в Украине будет зависеть от цен на черное золото. Он считает, что сейчас стоимость нефти остается стабильной, однако не исключены и серьезные перемены на нефтяном рынке.
«Возможно, на этом все остановится. Если будет продолжаться девальвация, то не исключено, что цены вырастут. Таким образом, если курс будет снижаться, то с нового года рост цен на бензин возобновится», - считает Марунич и добавляет, что в ближайшее время могут подскочить цены на газ.