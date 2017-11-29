Политолог: «Украина не может застраховаться от российского вмешательства в выборы»

Петр Олещук, известный политолог, в блоге на Новом времени прокомментировал заявление СБУ о том, что Россия будет вмешиваться в выборы в Украине, информирует replyua.net.
По словам политолога, застраховаться от вмешательства невозможно, поскольку будет идти информационно-агитационная работа, и, к тому же, Россия спонсирует некоторые политические силы, кроме того, в Украине работает российская агентура. «Как они могут влиять? Повышать рейтинги каких-то пророссийских партий или же усиливать влияние той партии, которая не считается пророссийской, но при этом реализует выгодную для России политику. И если подобные примеры есть, украинские правоохранители должны четко указывать на то, что Россия пытается воздействовать на общественное мнение, финансировать те или иные политические силы», - пишет Олещук.
По его словам, Украина столкнулась с большой проблемой, и РФ может вмешаться во внутренние дела и с помощью кибератак, и основными объектами станут украинские государственные институты, поэтому правоохранительные органы обязательно должны сосредоточиться на этой проблеме.